«Салават Юлаев» на выезде победил «Северсталь»

«Салават Юлаев» переиграл «Северсталь» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы уфимской команды забросили Артем Набиев и Нейтан Тодд.

После 28 игр «СЮ» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.

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«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Набиев — 1 (Черный, Ефремов), 14:38 — 0:1. Тодд — 8 (бол., Ремпал, Хафизуллин), 46:29 — 0:2.

Вратари: Самойлов (58:26 — 59:54) — Самонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (15+11+8) — 23 (9+6+8).

Судьи: Раминг, Соин.

25 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».