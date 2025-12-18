«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь»

«Салават Юлаев» в выездном матче победил «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ — 2:1. Игра проходила в Череповце на арене «Ледовый дворец».

За гостей забили Александр Жаровский и Максим Кузнецов. Единственный гол хозяев на счету Данила Веряева.

«Салават Юлаев» набрал 33 очка в 36 матчах и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. «Северсталь» с 49 очками в 37 матчах находится на второй строчке «Запада».