«Салават Юлаев» на последних минутах обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.
За «Салават Юлаев» дублем отметился Александр Хмелевски, также отметились Александр Шаров и Никита Зоркин. За «Северсталь» шайбы забросили Никита Коростелев, Дмитрий Моисеев и Кирилл Пилипенко.
После 19 игр «Северсталь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав 19 очков. «Салават Юлаев» находится на четвертом месте в восточной конференции (24 очка в 19 играх).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Голы: Хмелевский — 9 (Дроздов, В. Лещенко), 24:56 — 0:1. Коростелев — 9 (бол.), 27:37 — 1:1. Моисеев — 8 (Подшивалов, Давыдов), 28:12 — 2:1. Хмелевский — 10 (Дроздов, Кулемин), 32:21 — 2:2. Шаров — 5 (Шмелев, Василевский), 47:18 — 2:3. Пилипенко — 7 (бол., Буренов, Муханов), 51:16 — 3:3. Зоркин — 2 (Хмелевский, Кулемин), 59:37 — 3:4.
Вратари: Шостак (59:45) — Самонов.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 30 (14+11+5) — 15 (2+4+9).
Судьи: Акузовский, Кочетов.
20 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5344 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|19
|10
|9
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|21
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|20.10
|18:00
|
Лада – Авангард
|5 : 3
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|3 : 4
|20.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|2 : 3 ОТ
|20.10
|19:30
|
Сочи – Барыс
|- : -