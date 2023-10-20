«Салават Юлаев» на последних минутах обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.

За «Салават Юлаев» дублем отметился Александр Хмелевски, также отметились Александр Шаров и Никита Зоркин. За «Северсталь» шайбы забросили Никита Коростелев, Дмитрий Моисеев и Кирилл Пилипенко.

После 19 игр «Северсталь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав 19 очков. «Салават Юлаев» находится на четвертом месте в восточной конференции (24 очка в 19 играх).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Хмелевский — 9 (Дроздов, В. Лещенко), 24:56 — 0:1. Коростелев — 9 (бол.), 27:37 — 1:1. Моисеев — 8 (Подшивалов, Давыдов), 28:12 — 2:1. Хмелевский — 10 (Дроздов, Кулемин), 32:21 — 2:2. Шаров — 5 (Шмелев, Василевский), 47:18 — 2:3. Пилипенко — 7 (бол., Буренов, Муханов), 51:16 — 3:3. Зоркин — 2 (Хмелевский, Кулемин), 59:37 — 3:4.

Вратари: Шостак (59:45) — Самонов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (14+11+5) — 15 (2+4+9).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

20 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5344 зрителя.