«Северсталь» и «Салават Юлаев» в пятницу, 20 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Череповце. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Северсталь» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Северсталь» набрала 22 очка и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 19 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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