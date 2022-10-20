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Сегодня, 21:16

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Голами в составе команды из Уфы отметились Данил Аймурзин, Григорий Панин, Шакир Мухамадуллин, Александр Кадейкин и Александр Хмелевский.

За череповецкий клуб забили Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Игорь Гераськин и Давид Думбадзе.

«Салават Юлаев» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает третье место на Востоке. «Северсталь» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 22 очка в 21 матче.

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«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5 (1:4, 1:1, 2:0)

Голы: Аймурзин — 1 (Кузьмин, Панин), 4:41 — 0:1. Панин — 1 (Сучков, Бочаров), 9:21 — 0:2. Мухамадуллин — 2 (Дроздов, Мерфи), 15:40 — 0:3. Кадейкин — 3 (Сучков), 19:15 — 0:4. Пилипенко — 3 (бол., Вовченко, Денисов), 19:55 — 1:4. Хмелевский — 8 (Кулемин), 30:07 — 1:5. Пилипенко — 4 (Хабаров), 37:10 — 2:5. Гераськин — 3 (Пресс, Абросимов), 46:00 — 3:5. Думбадзе — 2 (Абросимов, Лишка), 49:22 — 4:5.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 15:40, 58:43) — Ежов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (6+8+14) — 16 (7+4+5).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

20 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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