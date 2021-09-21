«Салават Юлаев» проиграл «Северстали» и потерпел первое поражение в сезоне
21:06
«Северсталь» на своем льду вырвала победу у «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане одолели соперника со счетом 2:1.
«Салават» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Прервалась победная серия команды из 7 матчей подряд.
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«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Рооба — 2 (Кодола, Вовченко), 36:56 — 1:0. Хартикайнен — 3 (бол., Тихонов, Гранлунд), 56:50 — 1:1. Кодола — 2, 58:13 — 2:1.
Вратари: Шостак — Метсола (58:20).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (10+5+4) — 34 (8+10+16).
Судьи: Оленин, Соин.
21 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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