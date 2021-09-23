Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Северсталь» расторгла контракты с Рассказовым и Шиксатдаровым

18:50
Теги:

Нападающие Кирилл Рассказов и Ильдар Шиксатдаров покинули «Северсталь», сообщает пресс-служба череповецкого клуба в Twitter. Контракты с игроками были расторгнуты по соглашению сторон.

Оба хоккеиста в межсезонье пополнили состав «Северстали». 29-летний Рассказов в нынешнем сезоне провел 3 матча при показателе полезности «-5». 27-летний Шиксатдаров не отметился результативными действиями в 4 матчах регулярного чемпионата.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/severstalclub/status/1441031247115919370

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ
Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд