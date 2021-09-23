«Северсталь» расторгла контракты с Рассказовым и Шиксатдаровым
18:50
Нападающие Кирилл Рассказов и Ильдар Шиксатдаров покинули «Северсталь», сообщает пресс-служба череповецкого клуба в Twitter. Контракты с игроками были расторгнуты по соглашению сторон.
Оба хоккеиста в межсезонье пополнили состав «Северстали». 29-летний Рассказов в нынешнем сезоне провел 3 матча при показателе полезности «-5». 27-летний Шиксатдаров не отметился результативными действиями в 4 матчах регулярного чемпионата.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/severstalclub/status/1441031247115919370
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