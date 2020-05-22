«Северсталь» проявляет интерес к Тянулину

«Северсталь» заинтересована в воспитаннике «Ак Барса» Артуре Тянулине, который провел минувший сезон в ВХЛ за китайский ОРДЖИ, утверждает «Бизнес Online».

К игроку, находящемуся в статусе неограниченно свободного агента, проявляет интерес еще один клуб Западной конференции КХЛ.

23-летний Тянулин занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 50 (19+31) очков в 52 матчах при показателе полезности «минус 3».

До сезона-2019/20 форвард провнл четыре сезона в Северной Америке, где выступал в юниорской лиге Онтарио, лиге Восточного побережья и АХЛ. В 2017 году нападающий входил в число кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира, но в последний момент был исключен из состава.