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«Северсталь» проведет матч с минским «Динамо» в необычной форме

13:43
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«Северсталь» проведет матч с минским «Динамо» в альтернативной форме, что будет для клуба впервые, о чем сообщила в своем официальном Twitter.

Встреча состоится 26 сентября в 19.00 (по московскому времени). «Северсталь» располагается на 10-й позиции в Западной конференции, а минчане занимают седьмое место.

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