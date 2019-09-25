«Северсталь» проведет матч с минским «Динамо» в необычной форме

«Северсталь» проведет матч с минским «Динамо» в альтернативной форме, что будет для клуба впервые, о чем сообщила в своем официальном Twitter.

Встреча состоится 26 сентября в 19.00 (по московскому времени). «Северсталь» располагается на 10-й позиции в Западной конференции, а минчане занимают седьмое место.

Встречу регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», которая состоится 26 сентября, «Северсталь» впервые проведёт в альтернативном комплекте формы.



Комплект формы разработан в сотрудничестве со студией «Quberten», а изготовлено компанией LUTCH pic.twitter.com/rt1PH6ANJH — HC Severstal (@severstalclub) September 25, 2019

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