«Северсталь» продлила контракт с Трубачевым. Он проведет в клубе 16-й сезон

Форвард Юрий Трубачев подписал новое соглашение с «Северсталью». Контракт с 37-летним игроком продлен на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Грядущий сезон станет уже шестнадцатым для опытного нападающего в форме череповецкого клуба на высшем уровне. В прошедшем чемпионате воспитанник череповецкого хоккея провел 51 матч, набрав 14 (5+9) баллов за результативность. Всего же в его активе более 800 матчей за желто-черных.