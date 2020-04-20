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«Северсталь» продлила контракт с Трубачевым. Он проведет в клубе 16-й сезон

12:35
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Форвард Юрий Трубачев подписал новое соглашение с «Северсталью». Контракт с 37-летним игроком продлен на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Грядущий сезон станет уже шестнадцатым для опытного нападающего в форме череповецкого клуба на высшем уровне. В прошедшем чемпионате воспитанник череповецкого хоккея провел 51 матч, набрав 14 (5+9) баллов за результативность. Всего же в его активе более 800 матчей за желто-черных.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Home

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