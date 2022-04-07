«Северсталь» продлила контракт с нападающим Колмыковым

Нападающий «Северстали» Максим Колмыков подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

В прошедшем сезоне22-летний форвард принял участие в 35 матчах, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи в регулярном чемпионате.

В плей-офф Колмыков сыграл в двух встречах и отдал один результативный пас. Этот сезон стал для форварда первым в КХЛ.