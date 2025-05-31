«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым
Защитник «Северстали» Артем Щучинов подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 19-летним защитником рассчитано на два года.
Щучинов присоединился к «Северстали» в январе 2025 года. На его счету 12 матчей за череповчан в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 7 (2+5) очков. Также на его счету две передачи в пяти играх плей-офф.
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|7
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|8
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|10
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|6
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|9
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|3
|7
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|Лада
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|1
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|10
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|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
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|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
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|19:30
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