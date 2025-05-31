«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым

Защитник «Северстали» Артем Щучинов подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 19-летним защитником рассчитано на два года.

Щучинов присоединился к «Северстали» в январе 2025 года. На его счету 12 матчей за череповчан в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 7 (2+5) очков. Также на его счету две передачи в пяти играх плей-офф.