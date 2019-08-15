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«Северсталь» представила альтернативный логотип. На нем изображена рысь

15 августа 2019, 17:20
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«Северсталь» в своем Twitter опубликовала новый альтернативный логотип клуба. Он содержит изображение рыси.

В прошлом сезоне «Северсталь» заняла десятое место в Западной конференции и не пробилась в плей-офф.

Дополнительная информация

https://twitter.com/severstalclub/status/1162001268514181121/photo/1

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