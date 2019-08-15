«Северсталь» представила альтернативный логотип. На нем изображена рысь

«Северсталь» в своем Twitter опубликовала новый альтернативный логотип клуба. Он содержит изображение рыси.

Представляем новый альтернативный логотип ХК «Северсталь»! pic.twitter.com/80OWrqeudf — HC Severstal (@severstalclub) August 15, 2019

В прошлом сезоне «Северсталь» заняла десятое место в Западной конференции и не пробилась в плей-офф.