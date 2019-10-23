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«Северсталь» поздравил Разина с днем рождения

10:09
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23 октября празднует день рождения главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Ему исполнилось 46 лет.

«От всей души поздравляем Андрея Владимировича с праздником, и желаем ему успехов в тренерском деле, «стального» здоровья и семейного счастья», — говорится в сообщении в Twitter «Северстали».

До череповецкого клуба Разин тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру» и «Адмирал».

В качестве игрока нападающий дважды выигрывал чемпионат России в составе магнитогорского «Металлурга». Всего в суперлиге он провел 518 матчей и набрал 356 (103+253) очков.

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