«Северсталь» подписала однолетний контракт с Душаком

Защитник Джозеф Душак подписал контракт с «Северсталью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один сезон. Ранее череповчане получили права на защитника в обмен на Никиту Гуслистова в минское «Динамо».

В сезоне-2023/24 Душак провел 60 матчей в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков.