"Северсталь" подписала контракты с защитниками Балдаевым и Масловым

"Северсталь" подписала контракты с защитниками Виктором Балдаевым и Кириллом Масловым, сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности заключенных соглашений не уточняются. В прошлом сезоне 24-летний Балдаев в составе "Металлурга" (Новокузнецк) провел 58 матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), набрав в них 19 очков (6 шайб + 13 передач). 25-летний Маслов в сезоне 2018/19 сыграл в ВХЛ 47 матчей, в которых он набрал 13 (7+6) очков.

Ранее "Северсталь" подписала контракт со словакским нападающим Адамом Лишкой.