«Северсталь» подписала контракт с Хлыстовым до конца сезона

«Северсталь» подписала контракт с защитником Никитой Хлыстовым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба КХЛ.

Накануне 28-летний хоккеист покинул «Куньлунь», в котором провел 18 матчей и не набрал результативных баллов при показателе полезности «-8». Китайский клуб расторг контракт с хоккеистом по согласию сторон.