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«Северсталь» подписала контракт с Хлыстовым до конца сезона

15:54
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«Северсталь» подписала контракт с защитником Никитой Хлыстовым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба КХЛ.

Накануне 28-летний хоккеист покинул «Куньлунь», в котором провел 18 матчей и не набрал результативных баллов при показателе полезности «-8». Китайский клуб расторг контракт с хоккеистом по согласию сторон.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/21/494846.html

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Иван Шитик все материалы автора
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