«Северсталь» подписала контракт с форвардом Иваном Подшиваловым

«Северсталь» подписала контракт с нападающим Иваном Подшиваловым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три года.

В сезоне-2021/22 Подшивалов выступал за молодежный клуб «Алмаз». За всю карьеру в МХЛ провел 113 игр, набрал 64 (32+32) очка.

В сезоне-2021/22 форвард также провел 3 матча за «Северсталь» — 1 в регулярном сезоне КХЛ и 2 в плей-офф, в которых не отметился результативными действиями.