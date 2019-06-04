16:25 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" подписала контракт с чешским защитником Шулаком

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Защитник Либор Шулак стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттер команды. Подробности контракта с 25-летним чешским хоккеистом не разглашаются.

В прошедшем сезоне Шулак, который принадлежал "Детройту", выступал за фарм-клуб из АХЛ "Гранд Рапидс" – 61 матч и 15 (6+9) очков.

 

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