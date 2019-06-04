"Северсталь" подписала контракт с чешским защитником Шулаком

Защитник Либор Шулак стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттер команды. Подробности контракта с 25-летним чешским хоккеистом не разглашаются.

В прошедшем сезоне Шулак, который принадлежал "Детройту", выступал за фарм-клуб из АХЛ "Гранд Рапидс" – 61 матч и 15 (6+9) очков.

✅🇨🇿Либор ШУЛАК подписал контракт с "Северсталью"



Чешский защитник из системы клуба Detroit Red Wings Либор Шулак подписал контракт с череповецкой командой. #liborsulak #hcseverstal pic.twitter.com/AoNxm9AZFV — HC Severstal (@severstalclub) 4 июня 2019 г.

Все о КХЛ – здесь