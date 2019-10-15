«Северсталь» победила «Куньлунь». Команда забросила шайбу за секунду до конца овертайма
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Северсталь». Гости победил в дополнительное время со счетом 2:1.
Решающую шайбу череповчане забросили за секунду до конца овертайма, реализовав большинство.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Уэрек — 4 (Майоне), 26:09 — 1:0. Алексеев — 3 (Кодола), 54:18 — 1:1. Провольнев — 3 (бол., Вовченко), 64:59 — 1:2.
Вратари: Смит — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 22 (10+7+4+1) — 34 (11+10+10+3).
Судьи: Сидоренко, Соин.
15 октября. Пекин. «Шоуган Арена».
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