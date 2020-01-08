«Северсталь» по буллитам выиграла у рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» дома проиграло «Северстали» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Риге.

В составе гостей отличились нападающие Богдан Якимов и Егор Яковлев. Победный буллит реализовал защитник Вадим Кудако.

У «Динамо» по разу забили защитники Кристапс Сотниекс и Эмилс Гегерис.

«Северсталь» с 41 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 11-я строчка и 32 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Якимов — 6 (Неволин, Хохлов), 24:09 — 0:1. Сотниекс — 4 (Мейя, Батня), 38:47 — 1:1. Гегерис — 1 (Майоне, Джериньш), 39:10 — 2:1. Яковлев — 3 (бол., Морозов, Капустин), 46:26 — 2:2.

Победный буллит: Кудако.

Вратари: Ворис — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (8+11+6+0) — 33 (7+10+12+4).

Судьи: Гусев, Раводин.

8 января. Рига. «Арена Рига». 3756 зрителей.