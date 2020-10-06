«Северсталь» по буллитам обыграла «Сибирь»
18:19
«Северсталь» победила «Сибирь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль сделал Александр Петунин. Решающий буллит в активе Егора Морозова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петунин — 3 (Лалонд), 10:10 — 0:1. Чесалин — 3, 30:32 — 1:1. Шаров — 1 (Морозов, Миловзоров), 31:57 — 2:1. Петунин — 4 (Кодола), 47:07 — 2:2.
Победный буллит: Кодола.
Вратари: Красоткин — Шугаев.
Штраф: 34 — 16.
Броски: 29 (4+12+11+2) — 43 (8+15+13+7).
Судьи: Белов, Овчинников.
6 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3190 зрителей.