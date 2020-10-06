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«Северсталь» по буллитам обыграла «Сибирь»

18:19
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«Северсталь» победила «Сибирь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Александр Петунин. Решающий буллит в активе Егора Морозова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петунин — 3 (Лалонд), 10:10 — 0:1. Чесалин — 3, 30:32 — 1:1. Шаров — 1 (Морозов, Миловзоров), 31:57 — 2:1. Петунин — 4 (Кодола), 47:07 — 2:2.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Красоткин — Шугаев.

Штраф: 34 — 16.

Броски: 29 (4+12+11+2) — 43 (8+15+13+7).

Судьи: Белов, Овчинников.

6 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 3190 зрителей.

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