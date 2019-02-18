"Северсталь" планирует продлить контракт с Разиным

Генеральный менеджер "Северстали" Михаил Щедрин сообщил, что клуб планирует продлить контракт с главным тренером Андреем Разиным. Специалист получил назначение на должность 28 ноября 2018 года, через сутки после назначения Щедрина генменеджером. Под его руководством череповчане выиграли 14 матчей из 27, выдав серию из семи побед подряд.

- Мы вдвоем пришли в сложной ситуации и сработались вместе. Естественно, хотелось бы продолжить сотрудничество. Сейчас задача номер один - остаться в КХЛ, а дальше будет видно, - цитирует ТАСС Щедрина. - У нас осталось еще две игры, в которых мы настроены показать максимальный результат. С нашим приходом в клубе многое поменялось, был выбран правильный вектор развития, была кризисная ситуация, пришлось принимать жесткие, тяжелые решения. Как показало время, во многом мы были правы, команда заиграла, показательна даже не победная серия, а содержание игры и то, как череповецкие болельщики отреагировали, - у нас увеличилась посещаемость, люди с большим азартом и желанием ходят на хоккей.

На данный момент "Северсталь" идет десятой в Западной конференции и потеряла шансы на выход в плей-офф.