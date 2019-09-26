«Северсталь» одолела минское «Динамо» по буллитам

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала минское «Динамо». Основнео и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии буллитов точнее были хозяева.

«Северсталь» одержала третью победу в сезоне и набрала 9 очков. У минчан осталось также 9 баллов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Принс — 3 (Шор, Пулккинен), 28:02 — 0:1. Алексеев — 2 (Хабаров, Яковлев), 33:28 — 1:1. Шор — 1 (Принс), 35:58 — 1:2. Трубачев — 2 (бол., Кудако, Вовченко), 38:07 — 2:2.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Подъяпольский — Энрот.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (9+6+9+4) — 25 (10+9+3+3).

Судьи: Сергеев, Щенев.

26 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков