«Северсталь» обыграла «Трактор»

«Северсталь» победила «Трактор» в матче Кубка Республики Башкортостан.

В составе победителей отличились Давид Думбадзе, Адам Лишка, Владислав Кара и Максим Казаков. Единственную шайбу «Трактора» забросил Томаш Гика.

После матча команды также провели серию буллитов, в которой также победила «Северсталь» (3:1).

Кубок Республики Башкортостан

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы: Думбадзе — 1 (Казаков, В. Хабаров), 7:11 — 0:1. Лишка — 1 (Абдул, Каримов), 11:32 — 0:2. Кара — 1 (мен.), 13:20 — 0:3. Гика — 1 (бол.), 13:57 — 1:3. Казаков — 1 (Рогов), 39:23 — 1:4.

Вратари: Судницин — Шостак.

Броски: 29 (10+4+15) — 28 (12+13+3).

Судьи: Беляев, Соин.

11 августа. Уфа. «Уфа-Арена».