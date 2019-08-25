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«Северсталь» обыграла «Сочи»

17:29
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«Северсталь» на турнире имени Н.Г. Пучкова обыграла «Сочи» со счетом 3:2. Победный гол забил Сергей Монахов.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Провольнев — 1 (бол., Алексеев), 7:23 — 0:1. Алтыбармакян — 1 (бол., Капустин, Архипов), 18:26 — 1:1. Николишин — 2 (Яковлев), 39:08 — 1:2. Монахов — 1 (бол., Морозов, Кодола), 44:42 — 1:3. Стремвалль — 2 (Росен), 48:24 — 2:3.

Нереализованный буллит: Провольнев (Северсталь), 12:28 (Вратарь).

Вратари: Шикин (59:08) — Подъяпольский.

Броски: 30 (8+12+10) — 27 (9+8+10).

Судьи: Раводин, Цыплаков.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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