«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев»

«Северсталь» выиграла у «Салавата Юлаева» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Игорь Гераськин, Виктор Балдаев, Макар Хабаров и Адам Лишка. У гостей забивали Владислав Картаев, Павел Коледов и Тему Хартикайнен.

«Северсталь» набрала 11 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Салавата» 13 очков и пятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гераськин — 3 (Трубачев), 4:40 — 1:0. Балдаев — 1, 14:20 — 2:0. Картаев — 2 (Гиматов, Жарков), 28:16 — 2:1. Коледов — 1 (Сошников, Бурмистров), 33:43 — 2:2. Хабаров — 1 (Вовченко, Хохлов), 38:49 — 3:2. Лишка — 4 (Хлыстов, Якимов), 46:06 — 4:2. Хартикайнен — 6 (Маннинен), 59:56 — 4:3.

Вратари: Подъяпольский — Метсола (57:57 — 59:16, 59:26).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (9+8+8) — 35 (10+13+12).

Судьи: Кочетов, Спирин.

28 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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