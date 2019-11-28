«Северсталь» обыграла «Адмирал»

«Северсталь» выиграла у «Адмирала» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу забросил Игорь Гераськин. «Северсталь» набрала 27 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Адмирала» 38 очков и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Гераськин — 4 (бол., Сизов, Яковлев), 34:58 — 1:0.

Вратари: Подъяпольский — Олкинуора (59:20).

Штраф: 4 — 18.

Броски: 26 (14+5+7) — 20 (10+7+3).

Судьи: Васильев, Гашилов.

28 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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