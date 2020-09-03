«Северсталь» обыграл «Амур», команды забросили 10 шайб

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 6:4.

Ранее стало известно, что хабаровчане отправились на выездную серию резервным составом из-за вспышки коронавируса.

Следующий матч «Северсталь» проведет 5 сентября против «Салавата Юлаева», «Амур» в этот же день встретится с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)

Голы: Вихарев — 1 (мен., Капустин), 2:39 — 1:0. Кузнецов — 1 (бол., Игнатович, Кацуба), 3:03 — 1:1. Петунин — 1 (Каримов, Кара), 4:07 — 2:1. Кузнецов — 2 (бол., Кацуба), 18:19 — 2:2. Голубев — 1 (мен.), 28:39 — 2:3. Бутузов — 1 (Камалов), 38:14 — 2:4. Вовченко — 1 (Петунин, Кодола), 39:10 — 3:4. Кудако — 1 (бол., Морозов, Кара), 43:24 — 4:4. Сизов — 1 (Лалонд, Кодола), 50:41 — 5:4. Кодола — 1 (Сизов, Капустин), 55:41 — 6:4.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 38:14) — Киселев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (14+17+9) — 14 (7+5+2).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

3 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».