«Северсталь» объявила о назначении нового президента клуба
Новым президентом «Северстали» стал Александр Колобов, сменив на этом посту мэра Череповца Вадима Германова.
«Александр Владимирович Колобов — заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь», член Совета директоров КХЛ», — говорится в заявлении на фоициальном сайте клуба.
Череповецкая команда занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 12 очков в 12 матчах.
Источник: ХК Северсталь
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