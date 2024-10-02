«Северсталь» объявила о назначении нового президента клуба

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Новым президентом «Северстали» стал Александр Колобов, сменив на этом посту мэра Череповца Вадима Германова.

«Александр Владимирович Колобов — заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь», член Совета директоров КХЛ», — говорится в заявлении на фоициальном сайте клуба.

Череповецкая команда занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 12 очков в 12 матчах.