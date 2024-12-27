«Северсталь» обменяла Степанова в «Адмирал»

Нападающий «Северстали» Егор Степанов стал игроком «Адмирала», сообщает пресс-служба КХЛ.

Клубы совершили обмен, в результате которого 24-летний хоккеист отправился во Владивосток, а череповчане получили денежную компенсацию.

Степанов присоединился к «Северстали» в мае 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 31 матч в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков.