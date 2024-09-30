«Северсталь» обменяла форварда Моисеева в «Металлург» на денежную компенсацию

«Северсталь» обменяла нападающего Дмитрия Моисеева в «Металлург», сообщает пресс-служба КХЛ. Взамен череповчане получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард не выходил на лед. В минувшем сезоне он провел 58 матчей за «Северсталь» в регулярном чемпионате, набрав 17 (11+6) очков, и принял участие в трех играх плей-офф, не отметившись результативными действиями.

Клуб из Магнитогорска занимает предпоследнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» набрала 6 очков за 10 матчей.