«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и продлила серию побед до шести матчей
«Северсталь» на своем льду обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев дублем отметился Алексей Кручинин, еще по голу забили Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Жан-Себастьен Ди.
Таким образом череповецкая команда продлила свою победную серию до 6 матчей. Ранее «Северсталь» обыграла «Барыс» (5:3), «Трактор» (2:1), «Автомобилист» (3:2), а также дважды победила «Сочи» (4:2, 2:1).
«Северсталь» набрала 48 очков за 38 игр и занимает 5-е место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 36 очками за 38 встреч идет 8-м на Востоке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Т. Давыдов — 1, 5:45 — 1:0. Кручинин — 5 (Скоренов, Дыбленко), 7:17 — 2:0. Ди — 10, 14:59 — 2:1. Кручинин — 6 (Иванцов, Муханов), 17:42 — 3:1. Аймурзин — 19 (буллит), 52:30 — 4:1.
Вратари: Самойлов — Загидулин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (16+7+15) — 29 (9+7+13).
Судьи: Акузовский, Беляев.
24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3578 зрителей.
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|38
|13
|25
|36
|9
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|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|24.12
|17:00
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Барыс – Трактор
|3 : 5
|24.12
|18:00
|
Лада – Сочи
|3 : 4
|24.12
|19:30
|
Северсталь – Нефтехимик
|4 : 1