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Сегодня, 21:46

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и продлила серию побед до шести матчей

Даниил Аршавский
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«Северсталь» на своем льду обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев дублем отметился Алексей Кручинин, еще по голу забили Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Жан-Себастьен Ди.

Таким образом череповецкая команда продлила свою победную серию до 6 матчей. Ранее «Северсталь» обыграла «Барыс» (5:3), «Трактор» (2:1), «Автомобилист» (3:2), а также дважды победила «Сочи» (4:2, 2:1).

«Северсталь» набрала 48 очков за 38 игр и занимает 5-е место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 36 очками за 38 встреч идет 8-м на Востоке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Т. Давыдов — 1, 5:45 — 1:0. Кручинин — 5 (Скоренов, Дыбленко), 7:17 — 2:0. Ди — 10, 14:59 — 2:1. Кручинин — 6 (Иванцов, Муханов), 17:42 — 3:1. Аймурзин — 19 (буллит), 52:30 — 4:1.

Вратари: Самойлов — Загидулин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (16+7+15) — 29 (9+7+13).

Судьи: Акузовский, Беляев.

24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3578 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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Северсталь – Нефтехимик
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