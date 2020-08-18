«Северсталь» не будет продавать абонементы на предстоящий сезон

«Северсталь» не будет продавать абонементы на сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией продажа сезонных абонементов не планируется. В случае изменения эпидобстановки и увеличения допустимого количества зрителей вопрос о продаже абонементов на оставшиеся матчи будет рассматриваться», — говорится в сообщении.

Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.