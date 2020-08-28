«Северсталь» начнет сезон с 1500 зрителями. Сезонных абонементов в продаже не будет

В пресс-службе «Северстали» рассказали, сколько болельщиков планируют пустить на домашние матчи регулярного чемпионата-2020/21.

— Нам дали добро на проведение матчей с посещаемостью 25 процентов, — отметили в пресс-службе «Северстали». — Получается, на матч мы можем пригласить 1500 зрителей. На данный момент билетная программа формируется. Цены на билеты повышать не планируем. Они остаются на уровне прошлого сезона. Единственное, в этом году впервые за всю историю клуба не будет абонементов. Посчитали, что с такой посещаемостью они будут нерентабельны.

Напомним, что первый домашний матч «Северсталь» проведет 3 сентября с хабаровским «Амуром». Вместимость ледового дворца в Череповце — 5583 зрителя. (Михаил Скрыль)