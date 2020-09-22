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«Северсталь» на выезде обыграла «Трактор»

19:11
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«Трактор» уступил «Северстали» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу в этой игре забросил Артем Гареев.

«Северсталь» набрала девять очков. Команда занимает четвертое место в Западной конференции. У «Трактора» девять очков и шестая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: А. Гареев — 1 (Алексеев), 52:33 — 0:1.

Вратари: Федотов (58:49) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (8+5+8) — 26 (10+12+4).

Судьи: Кулаков, Франо.

22 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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