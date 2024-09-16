«Северсталь» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» на своем льду обыграла «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2. Магнитогорцы потерпели четвертое поражение подряд.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
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|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
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21.09
|16.09
|19:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|5 : 2
|16.09
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|5 : 3
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