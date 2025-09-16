«Северсталь» — «Металлург»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Северсталь» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 16 сентября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Металлург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске трансляцию также будет вести канал «ТВ-ИН».
Клубы провели по четыре матча в КХЛ-2025/26. «Северсталь» победила «Нефтехимик» (5:0) и «Спартак» (2:1), проиграла «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:2). «Металлург» дважды обыграл «Ак Барс» (4:3Б и 6:3), уступил «Салавату Юлаеву» (2:3ОТ) и московскому «Динамо» (1:2Б).
Матч «Северсталь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|13
|4
|27
|2
|Нефтехимик
|15
|8
|7
|18
|3
|Барыс
|15
|9
|6
|18
|4
|Амур
|15
|8
|7
|17
|5
|Салават Юлаев
|16
|8
|8
|17
|6
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|7
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|8
|Автомобилист
|14
|6
|8
|14
|9
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|10
|Трактор
|14
|6
|8
|12
|11
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|3
|Северсталь
|15
|9
|6
|20
|4
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Шанхай Дрэгонс
|13
|8
|5
|17
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|14
|8
|6
|17
|9
|Динамо М
|17
|6
|11
|14
|10
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|11
|Лада
|15
|1
|14
|6
|15.10
|18:00
|Лада – СКА
|- : -
|15.10
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|- : -