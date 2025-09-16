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«Северсталь» — «Металлург»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Северсталь» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 16 сентября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Металлург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске трансляцию также будет вести канал «ТВ-ИН».

Клубы провели по четыре матча в КХЛ-2025/26. «Северсталь» победила «Нефтехимик» (5:0) и «Спартак» (2:1), проиграла «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:2). «Металлург» дважды обыграл «Ак Барс» (4:3Б и 6:3), уступил «Салавату Юлаеву» (2:3ОТ) и московскому «Динамо» (1:2Б).

Матч «Северсталь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Нефтехимик 15 8 7 18
3 Барыс 15 9 6 18
4 Амур 15 8 7 17
5 Салават Юлаев 16 8 8 17
6 Сибирь 16 6 10 15
7 Ак Барс 15 7 8 15
8 Автомобилист 14 6 8 14
9 Адмирал 14 5 9 13
10 Трактор 14 6 8 12
11 Авангард 13 6 7 12
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 14 11 3 22
3 Северсталь 15 9 6 20
4 Торпедо НН 14 9 5 19
5 Спартак 15 8 7 18
6 Шанхай Дрэгонс 13 8 5 17
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 14 8 6 17
9 Динамо М 17 6 11 14
10 Сочи 14 3 11 6
11 Лада 15 1 14 6
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15.10 19:00 Северсталь – Локомотив - : -
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