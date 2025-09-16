«Северсталь» — «Металлург»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Северсталь» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Северсталь» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 16 сентября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Металлург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске трансляцию также будет вести канал «ТВ-ИН».

Клубы провели по четыре матча в КХЛ-2025/26. «Северсталь» победила «Нефтехимик» (5:0) и «Спартак» (2:1), проиграла «Локомотиву» (1:4) и ЦСКА (1:2). «Металлург» дважды обыграл «Ак Барс» (4:3Б и 6:3), уступил «Салавату Юлаеву» (2:3ОТ) и московскому «Динамо» (1:2Б).

Матч «Северсталь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс