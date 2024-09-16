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Сегодня, 17:00

«Северсталь» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»

«Северсталь» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 16 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Северсталь» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — в 18.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало эфира — в 20.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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11 Металлург Мг 5 1 4 2
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Западная конференция И В П О
1 Спартак 5 4 1 9
2 Локомотив 5 4 1 8
3 Динамо Мн 5 3 2 6
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