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Сегодня, 21:13

«Металлург» уступил «Северстали» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин.
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» на выезде уступил «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:5.

У череповецкой команды дубль оформил Никита Коростелев и еще по голу на свой счет записали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Александр Скоренов. Шайбы магнитогорского клуба забросили Данил Башкиров и Егор Коробкин.

«Северсталь» набрала 8 очков за 6 матчей и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд и пятое в сезоне. После шести игр магнитогорцы с 2 баллами идут 11-ми на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Голы: Иванцов — 1 (Коростелев), 13:16 — 1:0. Пилипенко — 5 (Ильин, Аймурзин), 19:20 — 2:0. Башкиров — 1 (Козлов, Пресс), 22:15 — 2:1. Коростелев — 2 (Абросимов, Иванов), 23:52 — 3:1. Коростелев — 3 (Лишка), 24:54 — 4:1. Скоренов — 3 (Иванцов, Муханов), 29:13 — 5:1. Коробкин — 1 (Я. Хабаров, Акользин), 48:20 — 5:2.

Вратари: Самойлов — Смолин (Набоков, 24:54).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (6+15+5) — 30 (5+9+16).

Судьи: Мочалов, Раводин.

16 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5228 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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