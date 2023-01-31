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Сегодня, 21:41

«Металлург» проиграл «Северстали» и потерпел третье поражение подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» на выезде проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Руслан Абросимов, еще 2 (1+1) очка у Давида Думбадзе.

«Магнитка» проиграла третий матч подряд. Команда Илья Воробьева занимает четвертое место в Восточной конференции (70 очков).

«Северсталь» набрала 60 очков и занимает седьмое место на Западе.

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«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Абросимов — 8 (бол., Лишка, Рожков), 3:58 — 1:0. Денисов — 3 (Абросимов), 14:33 — 2:0. Хабаров — 2 (Думбадзе, Абросимов), 21:13 — 3:0. Думбадзе — 7 (Моисеев, Абросимов), 22:35 — 4:0. Дронов — 3 (бол., Лайпсик), 49:39 — 4:1.

Вратари: Самонов — Кошечкин (Паскуале, 21:13, 49:05 — 49:39).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+14+7) — 35 (7+12+16).

Судьи: Васильев, Наумов.

31 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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