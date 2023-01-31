«Металлург» проиграл «Северстали» и потерпел третье поражение подряд
«Металлург» на выезде проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Руслан Абросимов, еще 2 (1+1) очка у Давида Думбадзе.
«Магнитка» проиграла третий матч подряд. Команда Илья Воробьева занимает четвертое место в Восточной конференции (70 очков).
«Северсталь» набрала 60 очков и занимает седьмое место на Западе.
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«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Абросимов — 8 (бол., Лишка, Рожков), 3:58 — 1:0. Денисов — 3 (Абросимов), 14:33 — 2:0. Хабаров — 2 (Думбадзе, Абросимов), 21:13 — 3:0. Думбадзе — 7 (Моисеев, Абросимов), 22:35 — 4:0. Дронов — 3 (бол., Лайпсик), 49:39 — 4:1.
Вратари: Самонов — Кошечкин (Паскуале, 21:13, 49:05 — 49:39).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (5+14+7) — 35 (7+12+16).
Судьи: Васильев, Наумов.
31 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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