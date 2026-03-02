«Северсталь» — «Локомотив»: видеообзор матча

«Локомотив» на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Игра проходила 2 марта в Ледовом дворце в Череповце.

По голу у ярославцев забили Байрон Фрэз и Артур Каюмов, который также реализовал победный буллит в серии.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Александр Скоренов. Еще одну шайбу забросил Владислав Цицюра.

«Локомотив» (89 очков) одержал шестую победу подряд и после 62 матчей продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. После этой победы ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду. «Северсталь» с 81 очком занимает третье место на «Западе» после 63 игр.

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