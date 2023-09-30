«Локомотив» обыграл «Северсталь», забросив пять безответных шайб
«Локомотив» на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.
За команду из Ярославля голами отметились Александр Полунин, Максим Шалунов, Артур Каюмов и Мартин Гернат, на счету которого дубль (вторую шайбу хоккеист забросил в пустые ворота).
После этой встречи «Локомотив» вышел на второе место в таблице Западной конференции (18 очков за 12 матчей). Череповецкая команда идет на 9-й позиции (11 очков за 11 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
Голы: Гернат — 1 (Бут, Алексеев), 4:26 — 0:1. Полунин — 2 (бол., Рафиков), 19:38 — 0:2. Шалунов — 4 (Гернат, Березкин), 55:08 — 0:3. Гернат — 2 (п.в.), 58:06 — 0:4. Каюмов — 4 (бол., Березкин, Шалунов), 59:59 — 0:5.
Вратари: Шугаев (57:38 — 58:06) — Бочаров.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 19 (3+9+7) — 31 (9+8+14).
Судьи: Гашилов, Раводин.
30 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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