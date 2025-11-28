«Северсталь» победила «Локомотив» и возглавила таблицу Западной конференции

«Локомотив» на выезде потерпел поражение от «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:2.

Голы хозяев забили Михаил Ильин и Илья Рейнгардт. Двумя результативными передачами отметился Данил Аймурзин.

«Северсталь» набрала 44 очка и сместила «Локомотив» (43 очка) с первого места в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч череповецкая команда проведет 1 декабря против «Трактора», а ярославцы на следующий день сыграют против СКА.