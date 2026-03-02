«Локомотив» по буллитам обыграл «Северсталь» и одержал шестую победу подряд

«Локомотив» на выезде переиграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

По голу у ярославцев забили Байрон Фрэз и Артур Каюмов, который реализовал победный буллит в серии.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Александр Скоренов. Еще одну шайбу забросил Владислав Цицюра.

«Локомотив» (89 очков) одержал шестую победу подряд и после 62 матчей продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. После этой победы ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.

«Северсталь» с 81 очком занимает третье место на «Западе» после 63 игр.

В следующем матче «Локомотив» 4 марта на выезде сыграет с «Сочи». «Северсталь» снова встретится с «Локомотивом» 9 марта.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Локомотив

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