«Северсталь» потерпела поражение от «Локомотива» в домашнем матче
«Северсталь» проиграла «Локомотиву» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.
В составе команды из Череповеца отличились Александр Петунин, Адам Лишка и Николай Тимашов.
У «Локомотива» шайбы забросили Павел Красковский, Георгий Иванов, Артур Каюмов, а победный гол Александра Полунина в овертайме принес команде победу.
На данный момент «Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, клуб из Ярославля расположился на 3-й позиции (27 очков).
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«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Красковский — 2 (Рафиков), 23:24 — 0:1. Иванов — 6 (Никулин, Алексеев), 24:15 — 0:2. Петунин — 6 (Пилипенко, Жабреев), 31:51 — 1:2. Лишка — 3 (Пилипенко, Тимашов), 39:59 — 2:2. Тимашов — 3 (Денисов, Морозов), 48:50 — 3:2. Каюмов — 2, 54:25 — 3:3. Полунин — 4 (Красковский, Елесин), 64:25 — 3:4.
Вратари: Подъяпольский — Исаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 21 (6+9+6+0) — 33 (12+8+12+1).
Судьи: Наумов, Оленин.
18 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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