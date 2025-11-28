«Северсталь» и «Локомотив» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября

«Северсталь» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляцию можно смотреть на телеканале «Первый ярославский».

Команда из Череповца набрала 42 очка в 31 матче и занимает второе место в Западной конференции. Железнодорожники с 43 очками в 32 играх располагаются на первой строчке «Запада».