«Северсталь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Северсталь» и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 2 марта. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Северсталь» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Локомотив

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле трансляцию также будет вести канал «Первый ярославский».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 87 очков в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. «Северсталь» провела 62 матча и набрала 80 очков. По ходу сезона-2025/26 команды встречались четырежды, победив друг друга по два раза.

Матч «Северсталь» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс