«Локомотив» на выезде обыграл «Северсталь»

«Северсталь» уступила «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличились Игорь Гераськин и Адам Лишка, у гостей — Егор Аверин, Андре Петерссон и Владимир Ткачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Аверин — 9 (Петерссон, Иванов), 10:57 — 0:1. Петерссон — 14 (Коршков, Ткачев), 19:50 — 0:2. Гераськин — 11 (К. Капустин, Няттинен), 28:21 — 1:2. Лишка — 6 (Рогов, Морозов), 31:16 — 2:2. Ткачев — 10 (Алексеев), 51:29 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 20:00, 58:53) — Паскуале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 18 (3+10+5) — 28 (15+7+6).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

16 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2282 зрителя.