«Северсталь» дома проиграла «Ладе»
«Северсталь» уступила «Ладе» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:3.
Шайбы забросили игроки тольяттинской команды Остап Сафин, Рафаэль Бикмуллин и Никита Михайлов. Еще один гол гостей был отменен после просмотра видеоповтора.
«Северсталь» занимает 7-е место в Западной конференции после 30 матчей, набрав 34 очка. «Лада» находится на 10-м месте Восточной конференции с 27 баллами в 29 встречах.
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«Северсталь» (Череповец) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сафин — 5 (Семин), 2:05 — 0:1. Бикмуллин — 3 (Шараканов, Ожгихин), 22:44 — 0:2. Михайлов — 3 (бол., Алтыбармакян), 41:12 — 0:3.
Вратари: Самойлов — Подъяпольский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 44 (18+13+13) — 27 (11+13+3).
Судьи: Белов, Васильев.
27 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3860 зрителей.
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