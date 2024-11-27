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Сегодня, 21:20

«Северсталь» дома проиграла «Ладе»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Северсталь» уступила «Ладе» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:3.

Шайбы забросили игроки тольяттинской команды Остап Сафин, Рафаэль Бикмуллин и Никита Михайлов. Еще один гол гостей был отменен после просмотра видеоповтора.

«Северсталь» занимает 7-е место в Западной конференции после 30 матчей, набрав 34 очка. «Лада» находится на 10-м месте Восточной конференции с 27 баллами в 29 встречах.

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«Северсталь» (Череповец) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сафин — 5 (Семин), 2:05 — 0:1. Бикмуллин — 3 (Шараканов, Ожгихин), 22:44 — 0:2. Михайлов — 3 (бол., Алтыбармакян), 41:12 — 0:3.
Вратари: Самойлов — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (18+13+13) — 27 (11+13+3).

Судьи: Белов, Васильев.

27 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3860 зрителей.

КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь
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3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
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Восточная конференция И В П О
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5 Металлург Мг 32 16 16 34
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7 Нефтехимик 32 11 21 30
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